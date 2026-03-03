Exposition : Génie de la Renaissance – de Vinci à Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Vendredi 8 mai, 10h00

Du 8 mai au 30 août 2026, le Château de Maulnes accueille une exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci.

Découvrez plus de 80 maquettes et inventions illustrant le génie de Léonard, ainsi que les liens entre ses recherches sur la géométrie, l’eau et l’architecture idéale et le plan unique du château.

Au programme : machines interactives, jeux autour des inventions de Léonard, ateliers pédagogiques et conférences.

Exposition incluse dans la visite du château.

Du 8 mai au 3 juillet : les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Les week-end et jours fériés, de 10h à 18h.

Du 4 juillet au 30 août : du lundi au dimanche de 10h à 19h

Tarifs (visite du château comprise) : 10€ adulte | 8€ réduit | 7€ enfant | 30€ pass famille (2 adultes, 2 enfants et 3€ / enfant supplémentaire)

contact@maulnes.com

Château de Maulnes 89740 CRUZY LE CHATEL Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne



