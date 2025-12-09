Les chemins de Mélusine Cruzy-le-Châtel Yonne

Les chemins de Mélusine Difficulté moyenne

Les chemins de Mélusine Place de l’Église 89740 Cruzy-le-Châtel Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Cette randonnée vous mènera à la découverte de la forêt communale de Cruzy le Châtel. Le clou de votre randonnée sera l’ascension qui vous conduira au mystérieux château Renaissance de Maulnes. Du haut de son promontoire, ce château d’architecture pentagonale unique en France, vous offrira un magnifique panorama sur les paysages alentours.

English :

This hike will take you through the Cruzy le Châtel forest. The highlight of the hike is the climb up to the mysterious Renaissance château de Maulnes. From the top of its promontory, this pentagonal castle, unique in France, offers a magnificent panorama of the surrounding countryside.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch den Gemeindewald von Cruzy le Châtel. Der Höhepunkt Ihrer Wanderung wird der Aufstieg sein, der Sie zum geheimnisvollen Renaissanceschloss Maulnes führt. Von seinem Vorsprung aus bietet Ihnen dieses Schloss mit seiner in Frankreich einzigartigen fünfeckigen Architektur einen herrlichen Panoramablick auf die umliegende Landschaft.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà attraverso la foresta di Cruzy le Châtel. Il punto culminante della passeggiata sarà la salita al misterioso castello rinascimentale di Maulnes. Dall’alto del suo promontorio, questo castello pentagonale, unico nel suo genere in Francia, offre una magnifica vista panoramica sulla campagna circostante.

Español :

Este paseo le llevará a través del bosque de Cruzy le Châtel. El punto culminante del paseo será la subida al misterioso castillo renacentista de Maulnes. Desde lo alto de su promontorio, este castillo pentagonal, único en Francia, ofrece una magnífica vista panorámica de los alrededores.

