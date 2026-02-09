Génie de la Renaissance de Vinci à Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Génie de la Renaissance de Vinci à Maulnes

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Début : 2026-05-08

fin : 2026-08-30

Le Château de Maulnes, joyau unique de la Renaissance, accueille du 8 mai au 30 août 2026 une exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci, génie incontestable de la Renaissance. Cette exposition propose au public de découvrir l’homme, l’artiste et le scientifique à travers plus de 80 maquettes représentant ses inventions et ses recherches, et de mettre en lumière les liens évidents entre l’esprit de Léonard et le château de Maulnes, chef d’œuvre de la Renaissance.

Ateliers pédagogiques à destination du public scolaire. Réservation obligatoire.

Jeux interactifs autour des inventions de Léonard

Conférences et rencontres avec des historiens, architectes et spécialistes de Léonard de Vinci. .

