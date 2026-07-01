Concert d’orgue par George Gabarel, Église Saint-Charles, Nîmes

Informations pratiques

Concert d’orgue par George Gabarel Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Charles Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cet orgue, partiellement classé au titre des Monuments historiques, trouve son origine dans les années 1840, avec un instrument de la maison Daublaine & Callinet, de Paris. Il a ensuite été augmenté et restauré à plusieurs reprises, la dernière fois en 1990 par Michel Jouve.

Composé de trois claviers et d’un pédalier, l’instrument est aujourd’hui menacé par les insectes xylophages, qui fragilisent l’état de conservation du buffet et de la console.

Pour le plus grand plaisir du public, Georges Gabarel, organiste reconnu et titulaire de l’orgue de Saint-Paul, fera résonner ce dimanche l’orgue de Saint-Charles.

Église Saint-Charles 40 Bd Gambetta, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie L’église actuelle est édifiée par l’architecte Claude Rollin, en 1773, dans le jardin des pères doctrinaires. Il s’agit d’une construction rectangulaire, composée d’une nef principale de trois travées et de chapelles sur les bas-côtés, des tribunes au-dessus ainsi qu’un choeur semi-circulaire. Le clocher est surélevé par rapport à la nef dont les arcades en plein cintre sont encadrées de pilastres. Les travaux d’agrandissement sont envisagés dès 1844 et l’extension du choeur est entreprise à partir de 1865. Deux travées supplémentaires sont réalisées dans le sanctuaire en 1867. La sacristie, déplacée plus au nord, a conservé son mobilier et côté ouest, un escalier a été aménagé menant à une vaste salle décorée et aux tribunes. L’aménagement intérieur a disparu à la Révolution. Après 1831, une chapelle recouverte de décorations murales de style «troubadour» occupe l’espace laissé par la fermeture du passage ouvert sur la place. Trois autres chapelles présentent également des boiseries du même style, complétées de peintures décoratives à la fin du XIXe siècle.

Cet orgue partiellement classé au titre des Monuments Historiques dont la base remonte aux années 1840, avec un instrument de la maison Daublaine & Callinet de Paris a été augmenté et restauré à la…

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