Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Jean Jaurès

Adresse : Eglise Notre Dame de Lourdes

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Samuel LIHOTSKY, élève au conservatoire régional de Lyon viendra jouer des œuvres de Bach, Stanley, Guilain, Vierne, Buxtehude et Alain.
  .

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 60 46 79 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Samuel LIHOTSKY, a student at Lyon’s regional conservatory, will play works by Bach, Stanley, Guilain, Vierne, Buxtehude and Alain.

L’événement Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)