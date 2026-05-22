Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samuel LIHOTSKY, élève au conservatoire régional de Lyon viendra jouer des œuvres de Bach, Stanley, Guilain, Vierne, Buxtehude et Alain.

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Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 60 46 79 18

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English :

Samuel LIHOTSKY, a student at Lyon’s regional conservatory, will play works by Bach, Stanley, Guilain, Vierne, Buxtehude and Alain.

L’événement Concert d’Orgue par Samuel Lihotsky Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme