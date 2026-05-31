Concert d’orgue, Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh
Concert d’orgue, Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh dimanche 20 septembre 2026.
Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 18h00 Vieux château de Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Autour de l’Orgue Profane
Bruno Delforge
L’orgue n’a jamais été un instrument exclusivement réservé aux lieux de culte. Jusqu’au XIXe siècle, on trouvait dans les châteaux et les demeures aisées des « cabinets d’orgue », dotés d’un clavier et de quelques jeux. Ils servaient à interpréter des danses, des arrangements de chansons à la mode ou encore, dans les familles protestantes, à accompagner le chant des psaumes. Dans les manoirs anglais, on y jouait également des transcriptions des concertos de Haendel.
C’est ce répertoire méconnu, à la fois vivant, virtuose et plein d’énergie, que Bruno Delforge vous propose de découvrir lors d’une heure musicale au Vieux Château.
Comme à son habitude, il présentera le contexte et l’univers de création de ces œuvres.
Vieux château de Vicq-sur-Breuilh 1 chemin du Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 46 92 25 https://lessaisonsduvieuxchateau.fr Visite du Vieux Château,
Autour de l’Orgue Profane
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