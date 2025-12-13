Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne

Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez nombreux au concert du Chœur Contemporain Cantalaronne !

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Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 72 61 3c.cantalaronne@gmail.com

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English :

Come one, come all to the Ch?ur Contemporain Cantalaronne concert!

L’événement Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre