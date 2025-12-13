Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne
Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez nombreux au concert du Chœur Contemporain Cantalaronne !
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Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 72 61 3c.cantalaronne@gmail.com
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English :
Come one, come all to the Ch?ur Contemporain Cantalaronne concert!
L’événement Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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