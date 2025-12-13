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AGENDA · Saint-Didier-sur-Chalaronne

Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne

samedi 28 novembre 2026 · Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
Maison des sociétés
Ville
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
Département
Ain
Tarif

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne

Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Venez nombreux au concert du Chœur Contemporain Cantalaronne !
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Maison des sociétés Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 72 61  3c.cantalaronne@gmail.com

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English :

Come one, come all to the Ch?ur Contemporain Cantalaronne concert!

L’événement Concert du Choeur Contemporain Cantalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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