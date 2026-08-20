La Grande Dictée, Maison des Associations, Saint-Didier-sur-Chalaronne
vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Associations · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
La Grande Dictée Vendredi 18 septembre, 20h00 Maison des Associations Ain
Gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Retournez en enfance avec l’épreuve phare des classes de primaire : la dictée ! Munissez-vous de votre stylo porte-bonheur, les feuilles seront distribuées à 20h15 tapantes sur les bureaux de la salle La Chalaronne. Toutes les fautes compteront !
Maison des Associations 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@st-didier-chalaronne.org »}]
Retournez en enfance avec l’épreuve phare des classes de primaire : la dictée ! Munissez-vous de votre stylo porte-bonheur, les feuilles seront distribuées à 20h15 tapantes sur les bureaux de la La…
©Aurore Civard
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