La Grande Dictée, Maison des Associations, Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

La Grande Dictée Vendredi 18 septembre, 20h00 Maison des Associations Ain

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Retournez en enfance avec l’épreuve phare des classes de primaire : la dictée ! Munissez-vous de votre stylo porte-bonheur, les feuilles seront distribuées à 20h15 tapantes sur les bureaux de la salle La Chalaronne. Toutes les fautes compteront !

Maison des Associations 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@st-didier-chalaronne.org »}]

Retournez en enfance avec l’épreuve phare des classes de primaire : la dictée ! Munissez-vous de votre stylo porte-bonheur, les feuilles seront distribuées à 20h15 tapantes sur les bureaux de la La…

©Aurore Civard