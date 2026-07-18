Concert du Chœur de l’Opéra de Dijon, Auditorium Robert Poujade, Dijon

Informations pratiques

Concert du Chœur de l’Opéra de Dijon Samedi 19 septembre, 16h30 Auditorium Robert Poujade Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Journées du Patrimoine : concert inédit du Chœur de l’Opéra de Dijon !

Samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Chœur de l’Opéra de Dijon vous offre une interlude musicale pendant vos visites de l’Auditorium !

Sous la direction d’Etienne Meyer, les chanteurs du Chœur feront résonner les murs des parties publiques de l’Opéra, quoi de mieux pour découvrir ce lieu et et cet ensemble unique ?

Un voyage dans les coulisses de la scène

Vous n’avez jamais eu l’occasion de franchir les portes dérobées de l’Auditorium ? C’est le moment idéal. De 10h à 13h, puis de 14h à 15h, l’Opéra vous ouvre ses espaces en accès libre et sans réservation. Profitez de cette opportunité rare pour explorer l’envers du décor : arpentez les coulisses, découvrez les loges des artistes et ressentez l’émotion unique de fouler vous-même la scène de cette salle prestigieuse.

l’Opéra de Dijon vous ouvre les portes de l’Auditorium pour des visites guidées de 10h à 13h et de 14h à 15h (sans réservation).

Envers du décor, architecture et musique s’entremêleront lors d’une journée de découverte pour petits et grands !

L’équipe du service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente tout au long de cette journée pour présenter un ouvrage consacré à l’Auditorium et au Grand Théâtre de Dijon !

Auditorium Robert Poujade Place Jean Bouhey, 21000 Dijon, France Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488282 https://opera-dijon.fr Inauguré le 20 juin 1998, l’auditorium de Dijon est l’œuvre collective des cabinets d’architecte Arquitectonica (Miami) et Bougeault–Walgenwitz (Dijon), assistés de Richard Martinet (Paris). Son acoustique, une des plus belles d’Europe, en fait un outil de travail recherché par les plus grands orchestres et chefs d’orchestres internationaux. Ses installations techniques modernes lui permettent également d’être un véritable lieu de production dans les domaines de l’art lyrique, du théâtre ou de la danse, fonction qu’il assume pleinement, en complémentarité avec le Grand Théâtre, depuis la création du Duo Dijon en 2002. Bus Flexo 40 – Arrêt Auditorium. Tram T1 – Arrêt Auditorium.

Journées du Patrimoine : concert inédit du Chœur de l’Opéra de Dijon !

© Opéra de Dijon