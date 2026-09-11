Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon, Maison du Protestantisme, Paris

Informations pratiques

Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Protestantisme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 11h00 : Concert à la Maison du Protestantisme du chœur et de l’ensemble Poséidon, sous la direction d’Arnaud Condé, suivi d’un verre de l’amitié ouvert à toutes et à tous.

Maison du Protestantisme 47 rue de Clichy 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148748850 https://www.maisonduprotestantisme.org/ La Maison du Protestantisme recense à cette adresse la majorité des sièges administratifs des grandes institutions protestantes. L’accès est simple est bien desservi :

la gare Saint-Lazare se situe à dix minutes à pieds,

la gare Montparnasse est accessible directement par la ligne 13 (Liège),

les stations place de Clichy, Europe, Liège ou Trinité d’Estienne d’Orves peuvent être rejointes à pieds.

Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon

©MaisonduProtestantisme