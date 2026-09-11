Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon, Maison du Protestantisme, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Protestantisme · Paris
Informations pratiques
Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Protestantisme Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Samedi 19 septembre à 11h00 : Concert à la Maison du Protestantisme du chœur et de l’ensemble Poséidon, sous la direction d’Arnaud Condé, suivi d’un verre de l’amitié ouvert à toutes et à tous.
Maison du Protestantisme 47 rue de Clichy 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148748850 https://www.maisonduprotestantisme.org/ La Maison du Protestantisme recense à cette adresse la majorité des sièges administratifs des grandes institutions protestantes. L’accès est simple est bien desservi :
la gare Saint-Lazare se situe à dix minutes à pieds,
la gare Montparnasse est accessible directement par la ligne 13 (Liège),
les stations place de Clichy, Europe, Liège ou Trinité d’Estienne d’Orves peuvent être rejointes à pieds.
Concert du chœur et de l’ensemble Poséidon
©MaisonduProtestantisme
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