Concert du Collectif Limani ! Coco cantine Paris
Concert du Collectif Limani ! Coco cantine Paris mercredi 24 juin 2026.
18h30 : Ouverture de la buvette
Petite restauration grecque à prix doux. Vin nature.
19h30 : Concert du collectif Limani – Musique traditionnelle et Rébétiko.
Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de la musique traditionnelle grecque et rébétiko.
Le mercredi 24 juin 2026
de 18h00 à 23h59
gratuit sous condition
Prix libre pour le concert (conseillé 6€) et adhésion obligatoire à la Coco cantine, également à prix libre (possible sur place, à partir de 0 €)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T23:59:00+02:00
Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris
contact@lacococantine.org
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