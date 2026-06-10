Concert du Collectif Limani ! Coco cantine Paris mercredi 24 juin 2026.

18h30 : Ouverture de la buvette

Petite restauration grecque à prix doux. Vin nature.

19h30 : Concert du collectif Limani – Musique traditionnelle et Rébétiko.

Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de la musique traditionnelle grecque et rébétiko.

Le mercredi 24 juin 2026

de 18h00 à 23h59

gratuit sous condition

Prix libre pour le concert (conseillé 6€) et adhésion obligatoire à la Coco cantine, également à prix libre (possible sur place, à partir de 0 €)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T23:59:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris

contact@lacococantine.org



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