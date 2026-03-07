Concert du conservatoire Maurice Ravel : « A la croisée des arts » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Concert du conservatoire Maurice Ravel : « A la croisée des arts » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris mercredi 24 juin 2026.
Dans le cadre du cycle « A la croisée des arts », des élèves du Conservatoire municipal du 13ème arrondissement (CMA13) proposent un programme de musique varié : un concert de fin d’études !
Entrée libre
Les élèves du conservatoire Maurice Ravel viennent livrer un concert haut en couleur !
Le mercredi 24 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Tout public. A partir de 10 ans.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
