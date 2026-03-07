Dans le cadre du cycle « A la croisée des arts », des élèves du Conservatoire municipal du 13ème arrondissement (CMA13) proposent un programme de musique varié : un concert de fin d’études !

Entrée libre

Les élèves du conservatoire Maurice Ravel viennent livrer un concert haut en couleur !

Le mercredi 24 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public. A partir de 10 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



