Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS

Avec la participation de :

L’Orchestre Symphonique (OSC), classe de Maxime Giraud

L’Orchestre Symphonique Junior (OSJ), classe de Jean-Charles Dunand

La filière vocale de 2ᵉ cycle (tutti lycéens et collégiens), classe de Didier Seutin

Le chœur d’adultes, classe d’Aurélien Adhumeau

145 participants

Programme en cours de composition

Réservation obligatoire par mail : conservatoirecentre@paris.fr

Le Conservatoire Mozart vous donne rendez-vous en concert, mardi 9 juin à 20h30 à l’Eglise Sainte-Eustache

Le mardi 09 juin 2026

de 20h30 à 21h45

gratuit

Lien de réservation, en attente

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:30:00+02:00_2026-06-09T21:45:00+02:00

EGLISE SAINTE EUSTACHE 146 RUE RAMBUTEAU 75001 PARIS



Afficher la carte du lieu EGLISE SAINTE EUSTACHE et trouvez le meilleur itinéraire

