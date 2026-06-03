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Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS

Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS

Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS mardi 9 juin 2026.

Lieu : EGLISE SAINTE EUSTACHE

Adresse : 146 RUE RAMBUTEAU

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : <p>Lien de réservation, en attente </p>

Avec la participation de :
L’Orchestre Symphonique (OSC), classe de Maxime Giraud
L’Orchestre Symphonique Junior (OSJ), classe de Jean-Charles Dunand
La filière vocale de 2ᵉ cycle (tutti lycéens et collégiens), classe de Didier Seutin
Le chœur d’adultes, classe d’Aurélien Adhumeau

145 participants

Programme en cours de composition

Réservation obligatoire par mail : conservatoirecentre@paris.fr

Le Conservatoire Mozart vous donne rendez-vous en concert, mardi 9 juin à 20h30 à l’Eglise Sainte-Eustache
Le mardi 09 juin 2026
de 20h30 à 21h45
gratuit

Lien de réservation, en attente 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T20:30:00+02:00_2026-06-09T21:45:00+02:00

EGLISE SAINTE EUSTACHE 146 RUE RAMBUTEAU  75001 PARIS


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