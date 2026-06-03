Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS
Concert du Conservatoire Mozart : choeur d’adultes, orchestres et filière voix à l’Eglise Sainte Eustache EGLISE SAINTE EUSTACHE PARIS mardi 9 juin 2026.
Avec la participation de :
L’Orchestre Symphonique (OSC), classe de Maxime Giraud
L’Orchestre Symphonique Junior (OSJ), classe de Jean-Charles Dunand
La filière vocale de 2ᵉ cycle (tutti lycéens et collégiens), classe de Didier Seutin
Le chœur d’adultes, classe d’Aurélien Adhumeau
145 participants
Programme en cours de composition
Réservation obligatoire par mail : conservatoirecentre@paris.fr
Le Conservatoire Mozart vous donne rendez-vous en concert, mardi 9 juin à 20h30 à l’Eglise Sainte-Eustache
Le mardi 09 juin 2026
de 20h30 à 21h45
gratuit
Lien de réservation, en attente
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T20:30:00+02:00_2026-06-09T21:45:00+02:00
EGLISE SAINTE EUSTACHE 146 RUE RAMBUTEAU 75001 PARIS
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