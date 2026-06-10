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Concert du Conservatoire Mozart : chorales et orchestres des « CHAM » Halle des blancs manteaux Paris

Concert du Conservatoire Mozart : chorales et orchestres des « CHAM » Halle des blancs manteaux Paris

Concert du Conservatoire Mozart : chorales et orchestres des « CHAM » Halle des blancs manteaux Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Halle des blancs manteaux

Adresse : 48 Rue Vieille du Temple

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>Priorité aux familles des élèves</p>

Concert de toutes les classes à horaires aménagés musique (CHAM) St Merri – Renard :

– Chorales (professeur Anne LE NOTRE)

– Orchestre (professeur Pedro LEITE TEIXEIRA)

Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 12 juin à 18h15 à la Halle des Blancs-Manteaux
Le vendredi 12 juin 2026
de 18h15 à 19h15
gratuit

Priorité aux familles des élèves

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T21:15:00+02:00
fin : 2026-06-12T22:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T18:15:00+02:00_2026-06-12T19:15:00+02:00

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple  75004 Paris
Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (425m)
Bus -> 29 : Rue Vieille du Temple (Paris) (154m)
Vélib -> Vieille du Temple – Francs Bourgeois (12.75m)
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