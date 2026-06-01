Concert du Conservatoire municipal de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau
Concert du Conservatoire municipal de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Concert du Conservatoire municipal de Fontainebleau Dimanche 7 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00
Des hymnes nationaux marocain et français dans leur configuration symphonique et chorale aux extraits de Carmen de Bizet, pièce la plus jouée au monde du répertoire lyrique français, le Conservatoire célèbre l’amitié entre le Maroc et la France.
Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine place du Général de Gaulle, Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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