Concert du Conservatoire municipal Francis Poulenc, Palais Galliera, Paris

Concert du Conservatoire municipal Francis Poulenc Samedi 23 mai, 18h30 Palais Galliera Paris

Accès : depuis le Square Galliera (avenue du Président Wilson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les élèves de Musique de chambre de Laure Bécard et Samuel Etienne du Conservatoire Municipal Francis Poulenc (un trio de deux violons et un violoncelle, ainsi que deux quatuors de saxophones) interprèteront des œuvres du répertoire classique.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Concert du Conservatoire municipal Francis Poulenc

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