Concert Du côté de Leipzig Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Puyricard Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Du côté de Leipzig

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 20h. Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Puyricard Avenue de la Touloubre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un voyage musical et temporel. Le temps d’un concert, clavecin, flûte, violon et viole de gambe improvisent et concertent avec virtuosité pour vous transporter dans le fameux établissement de Monsieur Zimmermann.

Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.



// Programme //

G.P. Telemann Scherzando, de Fantasia n°6 pour basse de viole TWV 40:31

J. S. Bach Sonate en trio en sol majeur BWV 1038

J. S. Bach Prélude, de la Partita n°3 pour violon seul BWV 1006

G. P. Telemann Quatuor en mi mineur TWV 43:e4, des Nouveaux quatuors en 6 suites

J. S. Bach Prélude en sib majeur, du Clavier bien tempéré I BWV 866

C. P. E. Bach Sonate en trio en si bémol majeur H.578, Wq.161/2

G. P. Telemann Fantaisie en la majeur pour flûte seule TWV 40:02

G. P. Telemann Sonata prima en la majeur TWV 43:A1, des 6 Quadri



Distribution

● Karel Valter, flûte

● Pablo Valetti, violon

● Étienne Mangot, viole de gambe

● Céline Frisch, clavecin .

Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Puyricard Avenue de la Touloubre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

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English :

A musical journey through time. For the duration of this concert, the harpsichord, flute, violin, and viola da gamba improvise and perform together with virtuosity to transport you to Monsieur Zimmermann’s famous establishment.

L’événement Concert Du côté de Leipzig Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence