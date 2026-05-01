Concert du duo Arietto Bléré
Concert du duo Arietto Bléré dimanche 31 mai 2026.
Bléré
Concert du duo Arietto
Place de la Libération Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert du duo Arietto le dimanche 31 mai 2026 à 16h à l’église de Bléré. Au programme, Mozart, Brahms, Piazzolla, John Williams, Gershwin Morricone, Chick Corea… avec Michel Renault au piano et Chistian Monne à la clarinette. Entrée libre avec participation au chapeau.
Concert du duo Arietto le dimanche 31 mai 2026 à 16h à l’église de Bléré. Au programme, Mozart, Brahms, Piazzolla, John Williams, Gershwin Morricone, Chick Corea… avec Michel Renault au piano et Chistian Monne à la clarinette. Entrée libre avec participation au chapeau. Participation des clarinettistes de la CCBVC et leur professeur Géraldine Soetens. Concert organisé par l’école de musique Christian Pommard. .
Place de la Libération Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 57 21
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English :
Concert by the Arietto duo on Sunday, May 31, 2026 at 4pm in Bléré church. On the program: Mozart, Brahms, Piazzolla, John Williams, Gershwin Morricone, Chick Corea… with Michel Renault on piano and Christian Monne on clarinet. Admission free, with contributions by the hatful.
L’événement Concert du duo Arietto Bléré a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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