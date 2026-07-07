AGENDA · Jard-sur-Mer
Concert du duo Frank Cotty et Seb Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Rue du Commandant Guilbaud · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Concert du duo Frank Cotty et Seb
Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Concert du duo Frank Cotty et Seb Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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