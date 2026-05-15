Concert du duo La Menace Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo La Menace

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec le duo La Menace. Les deux musiciens propose un univers entre rock’n’roll, funk, psyché et groove, porté par une énergie brute et vibrante, qui donne envie de danser et chasse la morosité. Leur emblème une panthère.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du duo La Menace

L’événement Concert du duo La Menace Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais