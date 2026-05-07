Concert du Festivallon Aurelle Key CREP’80 Avallon

Avallon

Concert du Festivallon Aurelle Key

CREP’80 55 rue de Lyon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Une voix sensuelle, entre douceur et puissance, toujours précise et qui fait mouche dès la première écoute

Aurelle Key grandit dans la musique avec un père musicien.

La musique qui la fait vibrer s’oriente autour de la soul, du blues et du rock 70’s. C’est dans ces univers qu’elle puise l’inspiration pour l’écriture de ses chansons.

Bien qu’influencée par des groupes de rock tels que Led Zeppelin, les Rolling Stones ou encore Rival Sons, elle est imprégnée par les chanteuses emblématiques comme Amy Winehouse, Etta James, Nina Simone ou Imelda May.

Passionnée de rétro et de vintage, elle se forge un look assumé, qui peut rappeler les pétillantes pin up et autres figures colorées des années 50.

Retrouvez-la à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible à partir de 19h. Concert à 21h .

CREP’80 55 rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07

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English : Concert du Festivallon Aurelle Key

L’événement Concert du Festivallon Aurelle Key Avallon a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité