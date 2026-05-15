Concert du groupe Melting Potes Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du groupe Melting Potes

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec Melting Potes. Au programme des reprises acoustiques de titres entraînants à fredonner ensemble, dans une atmosphère détendue et chaleureuse, idéale pour partager un moment simple et musical.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du groupe Melting Potes

L’événement Concert du groupe Melting Potes Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais