Concert du groupe polyphonique Bat’s, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen

Informations pratiques

Concert du groupe polyphonique Bat’s Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise du Vieux Saint-Sauveur Calvados

Durée 1h30, participation libre, réservation par mail en précisant les nom, téléphone et nombre de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival « Toutes Voix dehors », l’association La Compagnie du Vent d’Ouest propose le samedi 19 septembre à 20h30 (durée 1h30) en l’église du Vieux-Saint-Sauveur, un concert du groupe polyphonique Bat’s. L’accès est gratuit mais une libre participation « au chapeau » est souhaitée. Le nombre de place étant limité, il est conseillé de s’inscrire par mail à assocvo14@gmail.com en précisant les nom, téléphone et nombre de participants.

Eglise du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 [{« type »: « email », « value »: « assocvo14@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:assocvo14@gmail.com »}] Construite au XI ou XIIème siècle, l’église du Vieux-Saint-Sauveur a été plusieurs fois remaniée au cours des siècles et notamment au XVIème siècle où on la dote d’un choeur gothique flamboyant. Fermée au culte depuis 1791, elle servit tour à tour de halle aux grains, puis halle au beurre. De 1886 à 1928 on y exposa même le squelette d’une baleine aujourd’hui visible dans le parc municipal de Luc-sur-Mer. L’église du Vieux-Saint-Sauveur accueille désormais des animations culturelles et des marchés artisanaux. A voir les peintures Renaissance du XVIème, sur les voûtes de la nef. Hyper centre-ville. A proximité : parking en surface sur les Fossés Saint-Julien et le parking souterrain de l’Hôtel de Ville. Lignes de bus Hôtel de Ville et place Saint-Martin.

Concert du groupe polyphonique Bat’s, dans le cadre du festival « Toutes Voix dehors »

©Nadège Orange