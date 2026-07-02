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Concert du groupe polyphonique Bat’s, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Eglise du Vieux Saint-Sauveur · Caen

Concert du groupe polyphonique Bat’s, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise du Vieux Saint-Sauveur
Adresse
Place Saint-Sauveur, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h30, participation libre, réservation par mail en précisant les nom, téléphone et nombre de participants.

Concert du groupe polyphonique Bat’s Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise du Vieux Saint-Sauveur Calvados

Durée 1h30, participation libre, réservation par mail en précisant les nom, téléphone et nombre de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival « Toutes Voix dehors », l’association La Compagnie du Vent d’Ouest propose le samedi 19 septembre à 20h30 (durée 1h30) en l’église du Vieux-Saint-Sauveur, un concert du groupe polyphonique Bat’s. L’accès est gratuit mais une libre participation « au chapeau » est souhaitée. Le nombre de place étant limité, il est conseillé de s’inscrire par mail à assocvo14@gmail.com en précisant les nom, téléphone et nombre de participants.

Eglise du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 [{« type »: « email », « value »: « assocvo14@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:assocvo14@gmail.com »}] Construite au XI ou XIIème siècle, l’église du Vieux-Saint-Sauveur a été plusieurs fois remaniée au cours des siècles et notamment au XVIème siècle où on la dote d’un choeur gothique flamboyant. Fermée au culte depuis 1791, elle servit tour à tour de halle aux grains, puis halle au beurre. De 1886 à 1928 on y exposa même le squelette d’une baleine aujourd’hui visible dans le parc municipal de Luc-sur-Mer. L’église du Vieux-Saint-Sauveur accueille désormais des animations culturelles et des marchés artisanaux. A voir les peintures Renaissance du XVIème, sur les voûtes de la nef. Hyper centre-ville. A proximité : parking en surface sur les Fossés Saint-Julien et le parking souterrain de l’Hôtel de Ville. Lignes de bus Hôtel de Ville et place Saint-Martin.
Concert du groupe polyphonique Bat’s, dans le cadre du festival « Toutes Voix dehors »

©Nadège Orange

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