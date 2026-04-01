Concert du groupe vocal Eclectix Maison des Associations Bourg-de-Péage
Concert du groupe vocal Eclectix Maison des Associations Bourg-de-Péage samedi 25 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Concert du groupe vocal Eclectix
Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Concert du groupe vocal Eclectix de la chorale Les Chabadass.
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Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 12 40 81 eclectix.groupevocal@gmail.com
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English :
Concert by vocal group Eclectix Les Chabadass choir.
L’événement Concert du groupe vocal Eclectix Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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