Concert du groupe vocal Eclectix Maison des Associations Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Concert du groupe vocal Eclectix

Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert du groupe vocal Eclectix de la chorale Les Chabadass.

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Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 12 40 81 eclectix.groupevocal@gmail.com

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English :

Concert by vocal group Eclectix Les Chabadass choir.

L’événement Concert du groupe vocal Eclectix Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme