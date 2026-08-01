Concert du groupe ZIYA à Varzy Cour du Château Varzy
dimanche 30 août 2026 · Cour du Château · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Concert du groupe ZIYA à Varzy
Cour du Château 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Les Amis du Vieux Varzy vous propose un concert de musique du monde par le groupe ZIYA, dans la cour du château de Varzy à 15h30. Le tarif est de 10€ pour les adhérents et de 15€ pour les non-adhérents.
Le groupe propose également une animation sur la terrasse du café Le Goglu entre 12h et 12h30. .
Cour du Château 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du groupe ZIYA à Varzy
L’événement Concert du groupe ZIYA à Varzy Varzy a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Varzy (Nièvre)
- Stage d’été Céramique & Terres mêlées Atelier galerie Varzy 21 août 2026
- Comice agricole 2026 Place des Grandes Promenades Varzy 22 août 2026
- Journée culturelle à la découverte du patrimoine industriel exceptionnel en Bourgogne Le Creusot Ruelle des Promenades Varzy 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Musée Auguste-Grasset Varzy 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY Faubourg de Marcy Varzy 20 septembre 2026