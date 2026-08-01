Concert du groupe ZIYA à Varzy Cour du Château Varzy

Informations pratiques

Varzy

Concert du groupe ZIYA à Varzy

Cour du Château 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Les Amis du Vieux Varzy vous propose un concert de musique du monde par le groupe ZIYA, dans la cour du château de Varzy à 15h30. Le tarif est de 10€ pour les adhérents et de 15€ pour les non-adhérents.

Le groupe propose également une animation sur la terrasse du café Le Goglu entre 12h et 12h30. .

Cour du Château 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

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English : Concert du groupe ZIYA à Varzy

L’événement Concert du groupe ZIYA à Varzy Varzy a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Clamecy Haut Nivernais