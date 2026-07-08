Concert du Nouvel An Creil
dimanche 10 janvier 2027 · Creil
Informations pratiques
Creil
Concert du Nouvel An
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 16:00:00
fin : 2027-01-10 17:30:00
Date(s) :
2027-01-10
Après un passage remarqué au quartier Rouher en juin 2025, l’Orchestre du Nouveau Monde est de retour pour jouer avec des creillois et creilloises! Pour le projet En avant la Musique, en partenariat avec le Conservatoire Nina Simone de Creil, des musiciens et musiciennes néophytes rejoignent l’orchestre symphonique, composé de soixante-dix membres, sur la scène de la Faïencerie pour un concert de musique classique inédit!
L’Orchestre du Nouveau Monde est un orchestre militant pour la justice sociale et climatique et donne des concerts pour la défense de l’environnement. Composé de jeunes artistes venus de toute la France, cet ensemble propose un programme surprise, à l’univers joyeux, coloré et généreux pour célébrer la nouvelle année!
Durée: 1h30
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes 1,B,D arrêt 8 mai ou Michelet
Après un passage remarqué au quartier Rouher en juin 2025, l’Orchestre du Nouveau Monde est de retour pour jouer avec des creillois et creilloises! Pour le projet En avant la Musique, en partenariat avec le Conservatoire Nina Simone de Creil, des musiciens et musiciennes néophytes rejoignent l’orchestre symphonique, composé de soixante-dix membres, sur la scène de la Faïencerie pour un concert de musique classique inédit!
L’Orchestre du Nouveau Monde est un orchestre militant pour la justice sociale et climatique et donne des concerts pour la défense de l’environnement. Composé de jeunes artistes venus de toute la France, cet ensemble propose un programme surprise, à l’univers joyeux, coloré et généreux pour célébrer la nouvelle année!
Durée: 1h30
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes 1,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
After a remarkable performance in the Rouher neighborhood in June 2025, the New World Orchestra is back to perform with the people of Creil! As part of the “En avant la Musique” project, in partnership with the Nina Simone Conservatory in Creil, musicians andbeginners will join the 70-member symphony orchestra on stage at the Fa%EFen%ADce%ADrie for a one-of-a-kind classical music concert!
The New World Orchestra is an orchestra that advocates for social and climate justice and performs concerts in support of environmental protection. Composed of young artists from all over France, this ensemble presents a surprise program—a joyful, colorful, and lively celebration to ring in the New Year!
Duration: 1 hour 30 minutes
Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com
Take the AXO bus network (lines 1, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop
L’événement Concert du Nouvel An Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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