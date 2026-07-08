Concert du Nouvel An Creil

Informations pratiques

Creil

Concert du Nouvel An

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 16:00:00

fin : 2027-01-10 17:30:00

Date(s) :

2027-01-10

Après un passage remarqué au quar­tier Rouher en juin 2025, l’Or­chestre du Nouveau Monde est de retour pour jouer avec des creillois et creilloises! Pour le projet En avant la Musique, en parte­na­riat avec le Conser­va­toire Nina Simone de Creil, des musi­ciens et musi­ciennes néophytes rejoignent l’or­chestre sympho­nique, composé de soixante-dix membres, sur la scène de la Faïen­ce­rie pour un concert de musique clas­sique inédit!

L’Or­chestre du Nouveau Monde est un orchestre mili­tant pour la justice sociale et climatique et donne des concerts pour la défense de l’en­vi­ron­ne­ment. Composé de jeunes artistes venus de toute la France, cet ensemble propose un programme surprise, à l’uni­vers joyeux, coloré et géné­reux pour célé­brer la nouvelle année!

Durée: 1h30

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes 1,B,D arrêt 8 mai ou Michelet

Après un passage remarqué au quar­tier Rouher en juin 2025, l’Or­chestre du Nouveau Monde est de retour pour jouer avec des creillois et creilloises! Pour le projet En avant la Musique, en parte­na­riat avec le Conser­va­toire Nina Simone de Creil, des musi­ciens et musi­ciennes néophytes rejoignent l’or­chestre sympho­nique, composé de soixante-dix membres, sur la scène de la Faïen­ce­rie pour un concert de musique clas­sique inédit!

L’Or­chestre du Nouveau Monde est un orchestre mili­tant pour la justice sociale et climatique et donne des concerts pour la défense de l’en­vi­ron­ne­ment. Composé de jeunes artistes venus de toute la France, cet ensemble propose un programme surprise, à l’uni­vers joyeux, coloré et géné­reux pour célé­brer la nouvelle année!

Durée: 1h30

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes 1,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

After a remarkable performance in the Rouher neighborhood in June 2025, the New World Orchestra is back to perform with the people of Creil! As part of the “En avant la Musique” project, in partnership with the Nina Simone Conservatory in Creil, musicians andbeginners will join the 70-member symphony orchestra on stage at the Fa%EFen%ADce%ADrie for a one-of-a-kind classical music concert!

The New World Orchestra is an orchestra that advocates for social and climate justice and performs concerts in support of environmental protection. Composed of young artists from all over France, this ensemble presents a surprise program—a joyful, colorful, and lively celebration to ring in the New Year!

Duration: 1 hour 30 minutes

Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com

Take the AXO bus network (lines 1, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop

L’événement Concert du Nouvel An Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise