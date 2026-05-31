Concert du patrimoine au Grand-Orgue de la Cathédrale Saint Benigne de Dijon, Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon
Concert du patrimoine au Grand-Orgue de la Cathédrale Saint Benigne de Dijon, Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon dimanche 20 septembre 2026.
Concert du patrimoine au Grand-Orgue de la Cathédrale Saint Benigne de Dijon Dimanche 20 septembre, 18h00 Cathédrale Saint-Bénigne Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Œuvres symphoniques, transcriptions et musique orchestrale interprétées sur le grand-orgue monumental de la cathédrale Saint Bénigne de Dijon par Frédéric Mayeur, organiste titulaire, professeur au Conservatoire de Dijon et concertiste international. Des oeuvres de Bach, Debussy, Rachmaninov, Alain, Dupré et Vierne seront jouées.
Cathédrale Saint-Bénigne Place Saint-Benigne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380303933 https://www.cathedrale-dijon.fr
Œuvres symphoniques, transcriptions et musique orchestrale interprétées sur le grand-orgue monumental de la cathédrale Saint Bénigne de Dijon par Frédéric Mayeur.
© Nicolas Woillard │Focusarts Dijon
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