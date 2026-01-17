Concert du Patrimoine des Amis des orgues à Figeac Figeac

Concert du Patrimoine des Amis des orgues à Figeac

Abbatiale Saint-Sauveur Figeac

2026-09-19 18:00:00

2026-09-19

Pour les journées du patrimoine les Amis des Orgues vous convient à l'Abbatiale Saint-Sauveur à un récital d’Orgue et guitare avec Michel Bourcier à l'orgue et Michel Grizard à la guitare.

Abbatiale Saint-Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 74 92 63 92 amisdesorguesdefigeac@gmail.com

English :

For Heritage Days, the Amis des Orgues invite you to Saint-Sauveur Abbey for an organ and guitar recital with Michel Bourcier on organ and Michel Grizard on guitar.

