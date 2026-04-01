Concert du Printemps de la Philharmonie Bigorre Occitanie LOURDES Lourdes

Lourdes

Concert du Printemps de la Philharmonie Bigorre Occitanie

LOURDES Cité Saint-Pierre Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le 25 avril prochain à 20h00, à la Salle du Cairn Haut de la Cité Saint-Pierre de Lourdes, venez assister au 1er Concert de la Philharmonie Bigorre Occitanie, un rendez vous historique !

Il s’agit du tout premier concert de cette philharmonie, orchestre en voir de professionnalisation, sous la direction de leur chef principal Thomas Dubois

Au programme

La 1ère symphonie de Beethoven,

L’ouverture des Hébrides de Mendelssohn,

La symphonie inachevée de Schubert

Tarifs d’Entrées

Catégorie Or

Plein Tarif 20.00€

Tarif Étudiants (18-25 ans) 10.00€

Catégorie 2

Plein Tarif 15.00€

Tarif Étudiant (18-25 ans) 8.00€

Entrée Gratuite pour toute personne âgée de moins de 18 ans

Supplément Parking VIP 7€

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES Cité Saint-Pierre Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 07 36 02 cecilejourdes@free.fr

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English :

On April 25th at 8:00 pm, at the Salle du Cairn Haut in the Cité Saint-Pierre de Lourdes, come and attend the 1st Concert of the Philharmonie Bigorre Occitanie, a historic event!

This will be the very first concert by the Philharmonie, an orchestra in the process of professionalizing, under the direction of their principal conductor Thomas Dubois

Program:

Beethoven’s 1st symphony,

Mendelssohn?s Hebrides Overture,

Schubert?s Unfinished Symphony

Admission rates

Gold category

Full Price: 20.00?

Students (18-25 years): 10.00?

Category 2

Full Price: 15.00?

Student (18-25 yrs): 8.00?

Free admission for all under 18s

VIP Parking surcharge: 7?

For further information, please contact us.

L’événement Concert du Printemps de la Philharmonie Bigorre Occitanie Lourdes a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Lourdes|CDT65