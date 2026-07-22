Concert du Quatuor Cémée Saché
vendredi 24 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Concert du Quatuor Cémée
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Quatuor Cémée propose un répertoire engagé, fidèle à leurs valeurs humanistes et musicales avec les quatuors n°2 OP.13 et n°6 OP.80 de Félix MENDELSOHN, mais aussi le 1er mouvement du quatuor en mi majeur de la sœur de ce dernier, Fanny MENDELSOHN.
Le Quatuor Cémée propose un répertoire engagé, fidèle à leurs valeurs humanistes et musicales avec les quatuors n°2 OP.13 et n°6 OP.80 de Félix MENDELSOHN, mais aussi le 1er mouvement du quatuor en mi majeur de la sœur de ce dernier, Fanny MENDELSOHN. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65 musicaluceat@gmail.com
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English :
The Cémé Quartet presents a repertoire that is socially engaged, true to their humanistic and musical values, featuring Felix Mendelssohn’s String Quartets No. 2, Op. 13, and No. 6, Op. 80, as well as the first movement of the String Quartet in E major by his sister, Fanny Mendelssohn.
L’événement Concert du Quatuor Cémée Saché a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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