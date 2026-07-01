Concert du Quatuor Hermione Chinon
mardi 28 juillet 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
Concert du Quatuor Hermione
Eglise Saint-Etienne Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
A l’occasion de sa tournée 2026, le Quatuor Hermione fait escale en Touraine.
Issus des conservatoires supérieurs européens, ces quatre musiciens Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet et Noah Langlais, interprèteront l’op. 20 n°4 de Joseph Haydn et l’op. 44 n°3 de Felix Mendelssohn.
A l’occasion de sa tournée 2026, le Quatuor Hermione fait escale en Touraine.
Issus des conservatoires supérieurs européens, ces quatre musiciens Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet et Noah Langlais, interprèteront l’op. 20 n°4 de Joseph Haydn et l’op. 44 n°3 de Felix Mendelssohn. .
Eglise Saint-Etienne Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
As part of its 2026 tour, the Hermione Quartet will be making a stop in Touraine.
Graduates of leading European conservatories, these four musicians—Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet, and Noah Langlais—will perform Joseph Haydn’s Op. 20 No. 4 by Joseph Haydn and Op. 44 No. 3 by Felix Mendelssohn.
L’événement Concert du Quatuor Hermione Chinon a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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