Spectacle Le chevalier Geignard Chinon

Spectacle Le chevalier Geignard

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23

La compagnie Taprobane vous propose un spectacle interactif et familial. Un trio d’acteurs vous embarque dans leur univers médiéval. Entre humour décalé, combats enlevés et personnages hauts en couleur, ils battront en brèche les clichés que nous avons tous sur cette période de l’histoire.

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

The Taprobane company presents an interactive family show. A trio of actors invites you into their medieval world. With their quirky sense of humor, lively battles and colorful characters, they will challenge the clichés we all have about this period in history.

