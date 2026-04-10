Chinon

Marché médiéval de Chinon

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Grande fête traditionnelle qui a lieu chaque année le 1er samedi du mois d’août et dont l’entrée est libre et gratuite afin de permettre aux visiteurs de se transporter l’espace d’un instant au Moyen-Âge grâce aux nombreuses personnes costumées déambulant dans le centre historique de la Ville.

C’est une grande fête traditionnelle qui a lieu chaque année le 1er samedi du mois d’août et dont l’entrée est libre et gratuite afin de permettre aux visiteurs de se transporter l’espace d’un instant au Moyen-Âge grâce aux nombreuses personnes costumées déambulant dans le centre historique de la Ville. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire collectifmarche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This traditional festival takes place every year on the first Saturday of August and is free of charge. It allows visitors to transport themselves back to the Middle Ages for a moment, thanks to the many costumed people strolling through the historical center of the city.

L’événement Marché médiéval de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-04-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme