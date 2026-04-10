Marché médiéval de Chinon Chinon
Marché médiéval de Chinon Chinon samedi 1 août 2026.
Chinon
Marché médiéval de Chinon
Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Grande fête traditionnelle qui a lieu chaque année le 1er samedi du mois d’août et dont l’entrée est libre et gratuite afin de permettre aux visiteurs de se transporter l’espace d’un instant au Moyen-Âge grâce aux nombreuses personnes costumées déambulant dans le centre historique de la Ville.
C’est une grande fête traditionnelle qui a lieu chaque année le 1er samedi du mois d’août et dont l’entrée est libre et gratuite afin de permettre aux visiteurs de se transporter l’espace d’un instant au Moyen-Âge grâce aux nombreuses personnes costumées déambulant dans le centre historique de la Ville. .
Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire collectifmarche@gmail.com
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English :
This traditional festival takes place every year on the first Saturday of August and is free of charge. It allows visitors to transport themselves back to the Middle Ages for a moment, thanks to the many costumed people strolling through the historical center of the city.
L’événement Marché médiéval de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-04-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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