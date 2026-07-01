Informations pratiques

Chinon

Tournoi 3 x 3 de Beach-Volley

Plage du camping Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pour sa 32 ème édition, le Service des Sports de la Ville de Chinon, en collaboration avec le Club Nautique Chinonais, organise un tournoi 3 x 3 de Beach-Volley, sur la plage de la Pointe du Camping. Tournoi ouvert à tous dès 13 ans.

Pour sa 32 ème édition, le Service des Sports de la Ville de Chinon, en collaboration avec le Club Nautique Chinonais, organise un tournoi 3 x 3 de Beach-Volley, sur la plage de la Pointe du Camping. Tournoi ouvert à tous dès 13 ans.

Une Buvette et un stand restauration seront à votre disposition. 7 .

Plage du camping Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 46 72 nfarina@ville-chinon.com

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English :

For its 32nd edition, the City of Chinon’s Sports Department, in collaboration with the Chinon Nautical Club, is organizing a 3-on-3 beach volleyball tournament on the beach at Pointe du Camping. The tournament is open to everyone ages 13 and up.

L’événement Tournoi 3 x 3 de Beach-Volley Chinon a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme