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AGENDA · Chinon

Soirée d’observation Chinon

samedi 18 juillet 2026 · Chinon

Soirée d’observation Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Rue Maxime Dubrac
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Chinon

Soirée d’observation

Rue Maxime Dubrac Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Profitez de cette soirée publique pour venir découvrir le ciel d’été et le nouveau télescope de Chinon.
Profitez de cette soirée publique pour venir découvrir le ciel d’été et le nouveau télescope de Chinon.   .

Rue Maxime Dubrac Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Take advantage of this public evening to come and explore the summer night sky and Chinon’s new telescope.

L’événement Soirée d’observation Chinon a été mis à jour le 2026-07-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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