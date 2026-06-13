Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles Chinon

Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles Chinon

Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles Chinon samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place Saint-Mexme

Ville : 37500 Chinon

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Chinon

Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles

Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

En partenariat avec l’association Voyages en Guitare, le groupe Retrouvailles rend hommage à Graeme ALLWRIGHT, et reprend les morceaux folks et protest songs toujours d’actualité, que le chanteur a traduits en français, à partir des chansons de Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Guthrie, …
En partenariat avec l’association Voyages en Guitare, le groupe Retrouvailles rend hommage à Graeme ALLWRIGHT, et reprend les morceaux folks et protest songs toujours d’actualité, que le chanteur a traduits en français, à partir des chansons de Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Guthrie, Pete Seeger … 5  .

Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 50 44 85 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Voyages en Guitare association, the band %AB Retrouvailles %BB pays tribute to %E0 Graeme ALLWRIGHT and performs folk songs and %AB protest songs %BB that remain relevant today, which the singer has translated into French, based on songs by Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Gut

L’événement Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)