Chinon

Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles

Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec l’association Voyages en Guitare, le groupe Retrouvailles rend hommage à Graeme ALLWRIGHT, et reprend les morceaux folks et protest songs toujours d’actualité, que le chanteur a traduits en français, à partir des chansons de Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Guthrie, …

En partenariat avec l’association Voyages en Guitare, le groupe Retrouvailles rend hommage à Graeme ALLWRIGHT, et reprend les morceaux folks et protest songs toujours d’actualité, que le chanteur a traduits en français, à partir des chansons de Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Guthrie, Pete Seeger … 5 .

Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 50 44 85 13

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English :

In partnership with the Voyages en Guitare association, the band %AB Retrouvailles %BB pays tribute to %E0 Graeme ALLWRIGHT and performs folk songs and %AB protest songs %BB that remain relevant today, which the singer has translated into French, based on songs by Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Gut

L’événement Concert hommage à Graeme Allwright par le groupe Retrouvailles Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme