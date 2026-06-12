Du vent dans les cordes de Django Chinon
Du vent dans les cordes de Django Chinon mercredi 8 juillet 2026.
Chinon
Du vent dans les cordes de Django
Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Si la musique de Django Reinhardt a maintes fois été revisitée, c’est généralement dans un cadre familier où la guitare reste centrale. Pour ce nouvel opus, Baptiste Herbin relève un véritable défi en adoptant la formule du trio saxophone, contrebasse, batterie.
Baptiste HERBIN, Saxophones Sylvain ROMANO, Contrebasse Matthieu CHAZARENC, Batterie
Si la musique de Django Reinhardt a maintes fois été revisitée, c’est généralement dans un cadre familier où la guitare reste centrale. Pour ce nouvel opus, Baptiste Herbin relève un véritable défi en adoptant la formule du trio saxophone, contrebasse, batterie. Cette configuration, plus libre mais aussi plus exigeante, l’amène à suggérer les accords avec finesse. Les cartes sont ainsi rebattues, pour ne garder de Django que l’esprit une spontanéité lyrique éblouissante et un langage d’improvisation qui demeure une référence. 20 .
Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com
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English :
If Django Reinhardt?s music has been revisited many times, it is usually within a familiar framework where the guitar remains central. For this new opus, Baptiste Herbin takes up a real challenge by adopting the trio formula of saxophone, double bass and drums.
L’événement Du vent dans les cordes de Django Chinon a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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