Sur le camp des bâtisseurs tirs de machines

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir le fonctionnement de la bricole et du trébuchet, deux machines de guerre du Moyen Âge reconstituées. 12.5 .

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Discover how the bricole and trebuchet, two reconstructed war machines from the Middle Ages, work.

L’événement Sur le camp des bâtisseurs tirs de machines Chinon a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil Départemental 37