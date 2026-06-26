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AGENDA · Chinon

guinguette swing Chinon

jeudi 2 juillet 2026 · Chinon

guinguette swing Chinon

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Adresse
Quai Danton
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Chinon

guinguette swing

Quai Danton Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Soirée swing
Démonstration de rock, lindy hop et blues de 19h à 23h
Soirée swing
Démonstration de rock, lindy hop et blues de 19h à 23h   .

Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 30 81 01  goswingchinon@gmail.com

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English :

Swing Night
Rock, Lindy Hop, and Blues demonstrations from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.

L’événement guinguette swing Chinon a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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