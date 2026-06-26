AGENDA · Chinon
guinguette swing Chinon
jeudi 2 juillet 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
guinguette swing
Quai Danton Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Soirée swing
Démonstration de rock, lindy hop et blues de 19h à 23h
Soirée swing
Démonstration de rock, lindy hop et blues de 19h à 23h .
Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 30 81 01 goswingchinon@gmail.com
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English :
Swing Night
Rock, Lindy Hop, and Blues demonstrations from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.
L’événement guinguette swing Chinon a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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