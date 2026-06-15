Chinon

Les Escales du Mercredi

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Pour cette année 2026, la ville de Chinon fait le choix de décliner un nouveau rendez-vous estival, dans le même esprit que Places en fête Les Escales du mercredi.

Ludique, sportive, divertissante ou apaisante, mais aussi pédagogique.

Retrouvez le programme sur le site de la mairie de Chinon.

Pour cette année 2026, la ville de Chinon fait le choix de décliner un nouveau rendez-vous estival, dans le même esprit que Places en fête Les Escales du mercredi.

Ludique, sportive, divertissante ou apaisante, mais aussi pédagogique.

Retrouvez le programme sur le site de la mairie de Chinon. .

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

For 2026, the city of Chinon has decided to launch a new summer event in the same spirit as Places en fête : Les Escales du mercredi.

Fun, active, entertaining, or relaxing—but also educational.

Check out the program on the Chinon City Hall website.

L’événement Les Escales du Mercredi Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme