Recontres et dégustations, les jeudis du vin Chinon

Recontres et dégustations, les jeudis du vin

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez rencontrer les vignerons de l’AOC Chinon dans le cadre exceptionnel de la Forteresse. Un moment de partage avec des producteurs passionnés qui vous expliqueront les particularités de leur terroir et vous feront déguster leurs produits. Tous les jeudis, l’après-midi du 9 juillet au 27 août

Venez rencontrer les vignerons de l'AOC Chinon dans le cadre exceptionnel de la Forteresse. Un moment de partage avec des producteurs passionnés qui vous expliqueront les particularités de leur terroir et vous feront déguster leurs produits. Tous les jeudis, l'après-midi du 9 juillet au 27 août

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English : Les jeudis du vin Wine Thursdays

Come and meet the winegrowers of the AOC Chinon in the exceptional setting of the Fortress.

A moment of sharing with passionate producers who will explain the particularities of their land and will make you taste their products.

Every Thursday afternoon.

