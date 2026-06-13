Chinon

Nocturne artisanale

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au programme, des spectacles de rue loufoques, un marché artisanal avec une quarantaine d’exposants (bijoux, pierres, sculptures, conserverie, tissage, chapellerie, apiculteur…) et stands de restauration.

Au programme, des spectacles de rue loufoques, un marché artisanal avec une quarantaine d’exposants (bijoux, pierres, sculptures, conserverie, tissage, chapellerie, apiculteur…) et stands de restauration. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The program features zany street performances, a craft market with about 40 vendors (jewelry, gemstones, sculptures, preserves, woven goods, hats, beekeepers, and more), and food stands.

L’événement Nocturne artisanale Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme