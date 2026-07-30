Informations pratiques

Saint-Doulchard

Concert Duke of Booze

Le Détour du Pavé Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vibrez au rythme du rock, du blues et du boogie avec les Dukes of Booze lors d’un concert gratuit au Grand Ouest.

Le Grand Ouest accueille les Dukes of Booze pour une soirée musicale placée sous le signe du rock et du blues !

Le groupe vous donne rendez-vous le samedi 19 septembre à 19h30 pour un concert gratuit dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Profitez également sur place de la cuisine gourmande du restaurant, élaborée à partir de produits frais et de préparations maison.

Réservation conseillée. .

Le Détour du Pavé Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 62 17

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English :

Rock out to the sounds of rock, blues, and boogie with the Dukes of Booze at a free concert at the Grand Ouest.

L’événement Concert Duke of Booze Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES