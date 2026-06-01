Concert Le bourg Dun-les-Places

Dun-les-Places

Concert

Le bourg Eglise Sainte-Amélie Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert A 17h à l’Église Sainte Amélie de Dun les Places. Chants du Ciel et de la Terre Chants d’Hildegard von Bingen Chants Celtiques avec Nathalie Hardouin (Chant Harpe Harmonium indien Flûte) Participation au chapeau. Concert Organisé par Association SÉSA de Dun les Places. .

Le bourg Eglise Sainte-Amélie Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté miriam.mathieu@orange.fr

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English : Concert

L’événement Concert Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs