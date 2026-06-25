Concert Dunyasa Le Pestel Cinéma Le Pestel Die

Informations pratiques

Die

Concert Dunyasa Le Pestel

Cinéma Le Pestel 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Prix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Dunyasa vous invite, à travers un répertoire varié et rythmé, à un voyage musical qui traverse les frontières et côtoie les cultures tziganes, latino américaines et orientales.

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Cinéma Le Pestel 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07

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English :

Dunyasa invites you, through a varied and rhythmic repertoire, on a musical journey that crosses borders and brings together Romani, Latin American, and Eastern cultures.

L’événement Concert Dunyasa Le Pestel Die a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois