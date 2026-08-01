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AGENDA · Loches

Concert DUØ Loches

vendredi 21 août 2026 · Loches

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
11 Rue Descartes
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Loches

Concert DUØ

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.
Programme tango et musiques latines.
Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.
Programme tango et musiques latines.   .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45  lesbassesmelodiques@gmail.com

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English :

Concert by the DU%D8 ensemble, featuring cello and accordion performed by Sébastien Rateau and Thomas Chedal-Bornu.
Program featuring tango and Latin music.

L’événement Concert DUØ Loches a été mis à jour le 2026-08-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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