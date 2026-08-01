Concert DUØ Loches
vendredi 21 août 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Concert DUØ
11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.
Programme tango et musiques latines.
Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.
Programme tango et musiques latines. .
11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the DU%D8 ensemble, featuring cello and accordion performed by Sébastien Rateau and Thomas Chedal-Bornu.
Program featuring tango and Latin music.
L’événement Concert DUØ Loches a été mis à jour le 2026-08-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)
- Brocante d’été Loches 23 août 2026
- Atelier d’art Modelage Loches 24 août 2026
- Chauves-souris et compagnie Loches 25 août 2026
- Masterclass et concert de violoncelle Loches 26 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Emmanuel Lansyer et le Japon un artiste collectionneur Loches 4 septembre 2026