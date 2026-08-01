Informations pratiques

Loches

Concert DUØ

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.

Programme tango et musiques latines.

Concert de l’ensemble DUØ, violoncelle et accordéon par Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu.

Programme tango et musiques latines. .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com

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English :

Concert by the DU%D8 ensemble, featuring cello and accordion performed by Sébastien Rateau and Thomas Chedal-Bornu.

Program featuring tango and Latin music.

L’événement Concert DUØ Loches a été mis à jour le 2026-08-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire