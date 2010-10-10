Concert Dvorak Puy-Saint-Martin
Concert Dvorak Puy-Saint-Martin dimanche 17 mai 2026.
Puy-Saint-Martin
Concert Dvorak
Eglise de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 16:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Plongez dans un moment musical intense et lumineux avec le Collectif Métamorphose.
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Eglise de Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 05 90 41 president@festival-adeleclement.com
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English :
Immerse yourself in an intense, luminous musical experience with Collectif Métamorphose.
L’événement Concert Dvorak Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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