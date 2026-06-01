Concert Eclat de beauté, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes

Concert Eclat de beauté Samedi 6 juin, 19h00 La Commanderie Saint-Jean Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Concert Eclat de beauté

Une exploration auditive sensible nous est offerte par un ensemble de musiciens du conservatoire Claude-Debussy dans l’écrin de verdure de la Commanderie Sain-Jean.

La Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France http://www.corbeil.essonnes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0164967849 »}] Jardin médiéval créé en 2021 et jardin d’agrément sur une ancienne commanderie classée Monument Historique.

Concert par des musiciens du conservatoire Claude-Debussy

©mairiecorbeilessonnes