Des jardins en vue, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes
Des jardins en vue, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes samedi 6 juin 2026.
Des jardins en vue 6 et 7 juin La Commanderie Saint-Jean Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Profitez d’une balade jardinière dans la ville en visitant 10 jardins qui ouvrent leurs portes et vous éblouissent par leur forme, leurs couleurs et leurs variétés. Des rencontres avec des mannequins parés de végétaux, des dégustations de produits du jardin ou encore des expositions et des ateliers d’observation vous attendent.
La Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France http://www.corbeil.essonnes.fr Jardin médiéval créé en 2021 et jardin d’agrément sur une ancienne commanderie classée Monument Historique.
Profitez d’une balade jardinière dans la ville en visitant 10 jardins qui ouvrent leurs portes et vous éblouissent par leur forme, leurs couleurs et leurs variétés. Des rencontres avec des mannequins…
©mairiedecorbeilessonnes
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