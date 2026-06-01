Visite découverte du jardin du moulin et de son exposition, Jardin du Moulin, Corbeil-Essonnes

Visite découverte du jardin du moulin et de son exposition 6 et 7 juin Jardin du Moulin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite d’un jardin prairie fleuri entouré de verdure avec potager et bambouseraie. Focus sur l’observtion de la nature, et notamment des miniscules avec exposition sur la biodiversité de la nature en ville.

Défilé « en mode jardin » dimanche 7 juin à 16h45 : mannequins en parures végétales créées par une artiste styliste qui explore la dimansion végétale.

Jardin du Moulin 20 place Léon Cassé 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Le jardin s’ouvre au visiteur grâce à un porche qui débouche sur une grande cour pavée et fleurie avec maison et terrasse nichées au bord de la rivière et jouxtant une grange ancienne. En passant sous l’arche de la grange, le visiteur accède à un jardin prairie entouré de verdure, un petit potager au fond, une bambouseraie, des haies sèches, des herbes folles, des fleurs sauvages, quelques arbres fruitiers, on s’y promène comme à la campagne.

Visite d’un jardin prairie fleuri entouré de verdure avec potager et bambouseraie. Focus sur l’observtion de la nature, et notamment des miniscules avec exposition sur la biodiversité de la nature en…

©mairiecorbeilessonnes